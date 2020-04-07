Кишинёв, , 21:11 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон уверен, что к четвертому кварталу 2020 года цена газа для Молдавии понизится со $180 до $100 за тысячу кубометров. Как передаёт ИА REGNUM, Додон заявил, что с падением цен на нефть снижается и цена на природный газ.

Молдавские власти, по его словам, сейчас ведут переговоры с Газпромом. «С начала года газ импортировался по цене $176 за 1 тыс. кубометров, а с 1 апреля цена стала меньше еще на $10−15», — сказал Додон. По его словам, с 1 июля цена вновь уменьшится примерно до $135 за тысячу кубометров.

Значительное снижение цены, сказал Додон, позволит снизить тарифы на газ для бытовых и промышленных потребителей.

Отвечая на вопрос о российском кредите на сумму 200 млн евро, Додон сказал, что, несмотря на сложное время, Россия предоставит Молдавии этот кредит. «Я разговаривал с Дмитрием Козаком, и он сказал, что Россия держит свое слово, как и обещала, кредит будет предоставлен», — сказал Додон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Молдавии Ион Кику заявил, что Россия предоставит республике кредит на строительство дорожной инфраструктуры на 10 лет с процентной ставкой не более 2%, и эти условия «вполне устраивают Кишинев». Всего Молдавия хочет взять у России в кредит $0,5 млрд на инфраструктурные проекты.

Первый транш Молдавия рассчитывала получить еще в феврале-марте, потом сроки передвинули на апрель.

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