Тегеран, , 07:54 — REGNUM 6 апреля президент Ирана Хасан Рухани в телефонном разговоре с французским коллегой Эммануэлем Макроном назвал запуск инструмента поддержки торговой биржи (INSTEX) позитивным и вместе с этим недостаточным шагом, так как механизм не должен ограничиваться исключительно поставками медикаментов и продуктов питания, а должен использоваться для удовлетворения всех потребностей страны. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 апреля.

Пожелав французскому правительству и нации, а также всему миру успехов в борьбе с пандемией коронавируса, Рухани отметил, что страны не смогут оставить позади эти тяжелые дни, не используя имеющийся опыт тех государств, которые успешно замедляют распространение болезни.

Глава исполнительной власти Ирана также приветствовал инициативу генерального секретаря ООН объявить перемирие между конфликтующими странами из-за вспышки коронавируса.

«Ожидается, что дружественные государства будут оказывать давление на США с целью отмены жестоких односторонних санкций против Тегерана в нынешней ситуации», — подчеркнул Рухани. Помимо этого, президент заявил, что недавние действия США в Ираке опасны и пагубны для страны и региона. «Иран не приветствует создания и эскалации напряженности, пытаясь при этом установить мир и безопасность в регионе», — отметил он.

Макрон, в свою очередь, проинформировал Рухани о вспышке коронавируса во Франции и других европейских государствах, заявив, что мир переживает непростую ситуацию. Он также выразил надежду, что все страны смогут преодолеть тяжелую ситуацию в сотрудничестве друг с другом.

Президент Франции высоко оценил конструктивную роль Ирана в региональных связях, подчеркнув необходимость активизации двустороннего, регионального и международного взаимодействия в русле укрепления регионального мира и безопасности.