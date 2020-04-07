Москва, , 20:57 — REGNUM Россия выйдет на плато в ситуации с коронавирусом через 10−14 дней, после чего процесс распространения инфекции пойдёт на спад. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин на совещании с экспертами по вопросам развития ситуации с коронавирусом заявил, что пик эпидемии в стране ещё не пройден.

Глава государства отметил, что российские власти внимательным образом отслеживают ситуацию, учитывая «и позитивный, и негативный опыт других стран».

Путин добавил, что на данный момент «крайне важно избежать чужих ошибок, не учиться на своих». Необходимо «извлечь уроки и сделать выводы, опираясь на позицию медицинского, научного сообщества», подчеркнул он.

Напомним, на территории России официально подтверждено уже 7497 случаев заражения коронавирусом в 81 регионе, 1154 из которых — за последние сутки.