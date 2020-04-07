Брюссель, , 20:55 — REGNUM Европейские фондовые рынки растут второй день подряд на фоне ослабления пандемии COVID-19 в странах ЕС, 7 апреля сообщает агентство Reuters.

Так, общеевропейский индекс STOXX 600 закрылся с ростом 1,9% за день, на максимальных уровнях за месяц.

STOXX 600 вырос более чем на 22% с момента достижения восьмилетнего минимума в марте, но остается на 24% ниже рекордного максимума февраля.

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