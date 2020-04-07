Москва, , 20:37 — REGNUM Группа компаний «Россети» в кратчайшие сроки выполняет весь необходимый объем работ для обеспечения электричеством мобильных госпиталей Минобороны, которые настоящее время опережающими темпами возводятся в различных регионах страны. Всего будет построено 16 объектов, в которых разместятся инфекционные отделения для больных коронавирусной инфекцией. Уже с 10 по 15 апреля в первых восьми центрах будет завершен монтаж оборудования и медицинской техники.

Возводимые капитальные здания общей площадью почти 115 тысяч квадратных метров войдут в инфраструктуру уже действующих госпиталей. По окончании пандемии рассчитанные на 60 — 100 койко-мест медицинские центры смогут предоставлять услуги как военнослужащим, так и гражданскому населению. В центрах будут работать кабинеты ультразвуковой и рентгенодиагностики, компьютерной томографии и другие.

Энергетики из «Россетей» работают в едином ударном темпе с военными строителями. На сегодняшний день они обеспечили подключение уже шести площадок в Нижнем Новгороде, Волгограде, Оренбурге, Смоленске, Калининграде и Ростове-на-Дону. В ближайшие дни завершатся работы в Московской области и Санкт-Петербурге, отмечается в сообщении компании.

«Когда речь идет о здоровье людей, счет идет даже не на дни, а на часы, поэтому работаем с опережением графиков. Электроснабжение всей социально значимой инфраструктуры сегодня находится на особом контроле», — заявил генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский. В свою очередь, заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов выразил благодарность коллективу ГК «Россети» и ее генеральному директору Павлу Ливинскому за выполненный комплекс работ по подключению первых площадок строительства многофункциональных медицинских центров. «Хотел бы лично поблагодарить специалистов компании за высокий профессионализм и оперативное реагирование. Уже через час после нашего обращения сотрудники компании прибыли на объект в готовности приступить к работе», — добавил Тимур Иванов.

С 23 марта по всей стране «Россети» согласно приказу главы холдинга Павла Ливинского взяли на особый контроль надежность и бесперебойность энергоснабжения ключевых объектов социальной инфраструктуры, прежде всего, медицинские учреждения, центры приема обращений граждан, объекты, обеспечивающие предоставление госуслуг и доступа к сети Интернет. Особое внимание также уделено организациям, предоставляющим населению онлайн-услуги, а также транспортно-логистическим центрам.