Вашингтон, , 20:16 — REGNUM Договорённости по сокращению объёма нефтедобычи на уровне ОПЕК+ в ближайшее время ожидать не стоит, сообщили 7 апреля в американском минэнерго.

Прогнозируя итоги предстоящих 9 апреля переговоров ОПЕК+, американское ведомство отметило, что договорённости, вероятно, достигнуто не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ проведут переговоры на тему возможного сокращения объёма добычи нефти 9 апреля. 10 апреля состоятся переговоры по нефти в рамках G20.

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