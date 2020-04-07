Вашингтон, 7 апреля 2020, 20:16 — REGNUM Договорённости по сокращению объёма нефтедобычи на уровне ОПЕК+ в ближайшее время ожидать не стоит, сообщили 7 апреля в американском минэнерго.
Прогнозируя итоги предстоящих 9 апреля переговоров ОПЕК+, американское ведомство отметило, что договорённости, вероятно, достигнуто не будет.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ проведут переговоры на тему возможного сокращения объёма добычи нефти 9 апреля. 10 апреля состоятся переговоры по нефти в рамках G20.
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