Москва, , 19:55 — REGNUM Законопроект, меняющий состав наблюдательного совета государственной компании «Российские автомобильные дороги» (Росавтодор), правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля.

Предлагается исключение положения о назначении члена наблюдательного совета Государственной компании по представлению Счетной палаты РФ и изменение количества членов наблюдательного совета государственной компании с двенадцати на одиннадцать.

Председатель Счетной палаты РФ, заместители и аудиторы не вправе участвовать в управлении хозяйствующими субъектами независимо от их организационно-правовых форм.