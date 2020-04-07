Ашхабад, 7 апреля 2020, 19:51 — REGNUM Деятельность туркменских предпринимателей усложнилась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на правительственном совещании, передает пресс-служба главы государства.
Туркменский лидер отметил необходимость срочной разработки и принятия мер по снижению негативного влияния на предпринимательскую деятельность нестабильности в глобальной экономике из-за коронавирусной инфекции.
Бердымухамедов поручил правительству расширить программу кредитования малого и среднего бизнеса, а также составить список предприятий, которым нужно предоставить льготы или отсрочку по выплате налогов и кредитов.
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