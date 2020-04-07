Ашхабад, , 19:46 — REGNUM Руководство школ столицы Туркмении обязало всех учеников сдать по 100 манатов (2 180 рублей) на дезинфекцию общеобразовательных учреждений, передает «Хроника Туркменистана».

О нововведении детям объявили в первый же день после окончания весенних каникул.

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Отмечается, что учащимся никто не объяснил, пойдут ли эти деньги на компенсациею расходов школ за уже проведенную дезинфекцию или же будут потрачены на ее проведение в будущем.

Родители учеников жалуются на то, что из-за постоянного роста цен на продовольствие в стране, они не имеют возможности выделить такие суммы из семейного бюджета.

При этом они также высказали опасения, что из-за отказа сдать деньги на дезинфекцию, учителя будут третировать их детей и занижать им оценки на предстоящих экзаменах.

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