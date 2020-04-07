Душанбе, , 19:45 — REGNUM Власти Таджикистана намерены привлечь дополнительные финансовые вливания для дальнейшего строительства Рогунской ГЭС, сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в профильных ведомствах страны.

По информации источника, предпочтение будет отдаваться прямым инвестициям. Однако вариант с привлечением низкопроцентных кредитов тоже рассматривается.

По словам главы министерства финансов ТаджикистанаФайзиддина Каххорзода, в 2019 году бюджет страны выделил на строительство объектов Рогунской ГЭС порядка 2,1 млрд сомони или 205,6 млн долл.

Он отметил, что государственного финансирования недостаточно для продолжения работы по проекту строительства Рогунской ГЭС. Правительство Таджикистана ведёт активные переговоры по вопросам инвестиций в проект с различными европейскими компаниями, например, из Австрии и Германии.

«Изучаются условия, которые предлагают некоторые из них», — добавил Каххорзода.

Он напомнил, что ранее в проект от продажи евробондов поступило 500 млн долл. Но на сегодняшний день эти средства почти полностью израсходованы и вопрос о выпуске новых евробондов пока не стоит.

При этом из государственного бюджета страны на реализацию данного проекта в 2020 году выделяется такой же объём средств, как и в 2019 году — порядка 205,6 млн долл.

Отмечается, что на сегодняшний день правительство Таджикистана владеет 97,1% акций Рогунской ГЭС на сумму почти 26,9 млрд сомони или 2,6 млрд долл., в руках физических и юридических лиц находятся остальные 2,9% акций.