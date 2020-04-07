Душанбе, , 19:43 — REGNUM ГЭС Таджикистана ежесуточно вырабатывают почти 45 млн кВт•ч электроэнергии, из которых свыше 44,3 млн кВт•ч уходит на обеспечение внутренней потребности страны в электричестве. Об этом сообщает «Авеста» со ссылкой на источник в энергетическом секторе Таджикистана.

По данным источника, запасов воды в водохранилищах страны достаточно, чтобы таджикистанцы не испытывали нехватку электроэнергии.

Так, основной объём вырабатываемой электроэнергии приходится на Нурекскую ГЭС — 21,6 млн кВт•ч электроэнергии в сутки. Рогунская ГЭС за тот же период времени вырабатывает лишь 4,3 кВт•ч электроэнергии.

Сейчас уровень воды в Нурекском водохранилище составляет 859 метров — нормальный объём запаса воды для выработки электричества.