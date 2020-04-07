Рига, , 19:13 — REGNUM Государственное акционерное общество Latvijas Valsts ceļi (LVC — Латвийские дороги) из-за благоприятных погодных условий возобновило ремонтные работы на 10 участках дорог. Об этом сказала представитель предприятия Анна Кононова порталу LSM.

«Если благоприятная, сухая и тёплая погода, сохранится, то расконсервация ремонтных работ будет нарастать», — сказала Кононова.

По ее словам, в данный момент возобновлены работы на дороге Вентспилс — Кулдига — Салдус, на Видземском шоссе, на Рижской окружной дороге, на шоссе Смилтене — Велена — Гулбене и Елгавпа-Калнциемс.

Вместе с дорогами сотрудники предприятия отремонтируют 7 мостов и установят 6 дополнительных светофоров, добавила Кононова.