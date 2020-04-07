Вологда, , 19:13 — REGNUM Вологодский текстильный комбинат перепрофилировал производство из-за пандемии — в апреле предприятие, специализирующееся на производстве спецодежды, сошьет 750 тысяч многоразовых защитных масок. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Я поражен тем, насколько гибкими оказались наши производители, сумев наладить выпуск самой востребованной в стране и в мире продукции, которой раньше никогда не занимались. Это хороший пример для других регионов», — заявил губернатор Олег Кувшинников.

Для изготовления масок комбинат увеличил производство плотного отбеленного муслина — хлопковой ткани, которая ранее выпускалась в незначительном объеме для детских пеленок. Эта ткань в четыре раза превосходит по износостойкости марлевую. Также комбинат активизировал собственные запасы подходящих для таких изделий тканей — полульняной и бязи, в наличии их имеется почти 55 тысяч погонных метров. С учетом сил привлеченных подрядных организаций из соседних регионов отшивать защитные маски будут около 200 швей, в сутки они смогут производить около 30 тысяч штук.

Новая продукция вологодского предприятия на днях поступит в розничные магазины.

«Пока выпускаемые маски не сертифицированы, и нам нужно получить сертификаты для оснащения ими медицинских учреждений — больниц, ФАПов, поликлиник, амбулаторий, и для реализации в аптечной сети. Документ оформляем в ускоренном режиме, буквально в течение недели он должен быть готов», — отметил Кувшинников.

Как сообщало ИА REGNUM, производством масок занялись и в других регионах. В Мурманской области, например, отшили пять тысяч масок работники реабилитационного предприятия инвалидов.