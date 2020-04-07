Рига, , 19:02 — REGNUM Правительство Латвии выделит дополнительные 7 млн евро на строительство детских дошкольных образовательных учреждений в стране. Об этом во вторник, 7 апреля, пишет портал Nra.lv.

Таким образом, отмечают журналисты, члены правительства страны утвердили предложение министерства финансов.

Отмечается, что всего с 2020 по 2022 год на эти цели Латвия готова выделить 225 млн евро. Приоритет будет отдаваться тем самоуправлениям, где по состоянию на 1 октября очереди в детский сад ожидали 100 и более детей.

Кроме того, при выделении финансирования будут смотреть на степень подготовленности строительства, наличие технического проекта и возможности закончить возведение объекта до 31 декабря 2022 года.