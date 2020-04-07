Нур-Султан, , 18:55 — REGNUM В результате эпидемии коронавирусной пневмонии в Казахстане существенно снижается производство урана, объемы которого в 2020 году, как ожидается, сократятся на 4 тыс. тонн, сообщает 7 апреля Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную национальной атомной компанией «Казатомпром».

Как заявил председатель правления компании Галымжан Пирматов, все дочерние и зависимые предприятия «Казатомпрома» до минимального уровня сократят количество сотрудников. При этом всему вспомогательному персоналу будет сохранена зарплата, а находящиеся на работе добытчики будут работать в условиях строгого социального дистанцирования и соблюдения правил личной гигиены.

Ограничительные меры рассчитаны на три месяца. В результате годовые объёмы производства снизятся с 23 тыс. тонн до менее, чем 19 тыс. тонн. Компания при этом намерена сохранить обязательства перед акционерами по дивидендным выплатам, на которые в нынешнем 2020 году планируется направить более 200 млн долларов.

Напомним, что «Казатомпром» является крупнейшим в мире производителем урана и разрабатывает 24 месторождения, которые объединены в 13 добывающих компаний.