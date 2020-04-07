Подгорица, , 18:54 — REGNUM Туристический бизнес в кризисе из-за коронавируса во всем мире, а для Черногории последствия кризиса могут стать настоящей катастрофой, пишет черногорское издание Vijesti. Уже сейчас можно сказать, что есть негативный эффект на проекты стратегических иностранных инвесторов в Черногории — Porto Montenegro и Lustica Bay в Тивате, отмечает издание.

Никто из управляющих этими проектами компаний Adriatic Marinas или Lustica Development официально не сообщает подробности того, как их работников коснется то, что государство почти полностью «ушло на карантин», однако с каждым днем шансы на само существование туристического сезона 2020 уменьшаются.

По данным источников газеты, большинство рабочих этих двух проектов или отправлены в трехмесячный неоплачиваемый отпуск или получают урезанную на 40% зарплату. При этом в компании Lustica Development сообщили, что выплатили своим сотрудникам полностью зарплату за март.

«Адриатические пристани для яхт в настоящее время рассматривают вопрос о том, как реагировать на беспрецедентные события, происходящие в Черногории и во всем мире, а также на экономически сложные, но важные меры, которые необходимо принять всем ответственным правительствам мира для ограничения их распространения. и воздействие пандемии COVID-19 на благо всего человечества. Как вы знаете, «Порто Монтенегро» было вынуждено прекратить практически все виды своей деятельности, включая закрытие гостиниц, магазинов, ресторанов, развлекательных и развлекательных заведений и мероприятий, а также пристани для яхт. И международные, региональные и черногорские клиенты не могут прийти или воспользоваться услугами нашей пристани», — заявили в газете Vijesti руководство Adriatic Marinas.

В компаниях указывают, что такие обстоятельства «привели к социальным и экономическим последствиям, которые мы не могли себе представить до сих пор».