Рига, , 18:51 — REGNUM Аэропорт «Рига» из-за пандемии COVID-19 сократит 500 сотрудников, что составляет 41,7% всего персонала. Об этом сообщила представитель международного аэропорта Рига Лаура Карните порталу Nra.lv.

«После скрупулёзного анализа и беспрецедентных мер экономии — отказа от 85% программы инвестиций и снижения хозяйственных расходов на 60%, мы вынуждены пойти на существенное сокращение сотрудников», — сказала Карните.

По ее словам, руководство аэропорта в ближайшее время начнёт переговоры с представителями профсоюза и рабочим коллективом о массовом сокращении. Ожидается, что процесс увольнений на предприятии завершится 1 июня.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии и других стран ЕС для пассажирских перевозок. Эти меры негативно сказались на экономическом положении в стране.