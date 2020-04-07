Пекин, , 18:45 — REGNUM В Тибетском автономном районе (ТАР) КНР приближается сдача в эксплуатацию первой электрифицированной железнодорожной магистрали протяженностью в 435 км, сообщает 7 апреля Синьхуа.

Сообщается, что строители завершили сооружение двух последних из расположенных на маршруте 47 тоннелей. Один из них — Милинь — находится в уезде с центром в городе Ньингчи, имеет длину, превышающую 11,5 км, с глубиной залегания в 1,2 км и проложен на средней высоте 3,1 км. Другой тоннель — Загар, — сооруженный на территории города Шаньнань, имеет длину 8,7 км и проложен в местности с исключительно сложными горно-геологическими условиями.

Завершение строительства этих двух тоннелей означает, что общая длина всех тоннелей на магистрали увеличилась до 216,5 км, а сама железная дорога, соединяющая административный центр ТАР город Лхаса, на 75% состоит из мостов и тоннелей и проложена высоко в горах.

Полное завершение строительных работ и движение по магистрали откроется в 2021 году. Ожидается, что скорость поездов на маршруте составит до 160 км/час.