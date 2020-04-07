Рига, , 18:31 — REGNUM Потребление электричества домашними хозяйствами в Латвии с момента введения режима чрезвычайной ситуации (ЧС) выросло на 17%. Об этом, как пишет портал Tvnet. lv, сообщил член правления предприятия Enefit Крист Мертен, ссылаясь на данные компании.

«Видно, как приспосабливаясь к ситуации, мы переносим потребление электричества из бизнес среды в домашние условия», — сказал он.

По его словам, пиковые часы потребления электричества в стране приходятся теперь на временной промежуток с 9:00 до 14:00, когда активная работа и учёба на удалении особенно активны. В эти моменты потребление выросло на 59% по сравнении с докризисным уровнем, отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.