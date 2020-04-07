Эр-Рияд, 7 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Тема влияния пандемии на ситуацию на нефтяном рынке будет обсуждаться 10 апреля на переговорах G20, сообщается в распространённом 7 апреля анонсе встречи.
В переговорах, которые будут проходить виртуально, примут участие министры энергетики стран G20. Председательствовать будет Саудовская Аравия.
Цель встречи — договориться о решениях, которые помогут стабилизировать энергетические рынки в сложившихся условиях.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 апреля, состоится заседание ОПЕК+.
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