Эр-Рияд, , 18:14 — REGNUM Тема влияния пандемии на ситуацию на нефтяном рынке будет обсуждаться 10 апреля на переговорах G20, сообщается в распространённом 7 апреля анонсе встречи.

В переговорах, которые будут проходить виртуально, примут участие министры энергетики стран G20. Председательствовать будет Саудовская Аравия.

Цель встречи — договориться о решениях, которые помогут стабилизировать энергетические рынки в сложившихся условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 9 апреля, состоится заседание ОПЕК+.

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