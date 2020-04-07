Киев, , 18:02 — REGNUM Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко дал понять, что он не собирается покидать свой пост и объявил о подготовке новых претензий Украины к «Газпрому».

Об этом Витренко заявил 7 апреля через социальные сети. Таким образом чиновник отреагировал на появление информации о том, что в результате переформатирования управленческой вертикали «Нафтогаза» он может лишиться должности.

Витренко заявил, что его главная ответственность как исполнительного директора — это отношения с Газпромом.

«Собственно, в декабре прошлого года от имени Нафтогаза я подписал контракт о транзите с гарантированным доходом 7,2 млрд долларов. Теперь этот контракт нужно выполнять и делать так, чтобы он не сорвался, и чтобы Газпром не был освобожден от обязанности уплатить нам эти 7,2 млрд… Кроме этого, моя команда четко сформулировала и представила на согласование наблюдательному совету «Нафтогаза» дополнительные «вопросы» к Газпрому на сумму еще 17,3 млрд долларов. В случае согласования — впереди также много работы», — заявил менеджер.

Витренко добавил, что у него «прекрасные отношения» с новым исполнительным директором по вопросам трансформации «Нафтогаза» Отто Ватерландером, который якобы и инициировал кадровые изменения в компании.

ИА REGNUM напоминает, что 1 апреля в «Нафтогазе» уже состоялась громкая отставка — с должности директора по интегрированному газовому бизнесу был уволен Андрей Фаворов. Как заявили в компании, это решение связано исключительно с разделением газового бизнеса на два дивизиона — по добыче и коммерческой деятельности.

В конце декабря прошлого года «Нафтогаз» и «Газпром» согласовали и подписали новый транзитный контракт на 5 лет. В рамках компромисса при урегулировании этого спора украинская компания отозвала все судебные претензии к «Газпрому».