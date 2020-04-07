Тамбов, , 17:58 — REGNUM На Тамбовщине садоводческие хозяйства приступили к работам по посадке новых плодовых деревьев, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. В 2020 году планируется заложить не менее 330 га молодых садов.

13 сентября 2019 года. В рамках всероссийской выставки «День садовода-2019» губернатор Александр Никитин вместе с гостями посетил единственную в России школу фермеров Tambov.gov.ru

Активная работа по закладке плодовых садов ведется на Тамбовщине уже несколько лет. Задачи по увеличению площади закладки плодовых и ягодных садов ставит перед аграриями глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. По его поручению последние несколько лет садоводы региона ведут активную работу по замене старых непродуктивных садов на новые высокодоходные насаждения с использованием современных сортов, подвоев и технологий.

По оперативной информации регионального управления сельского хозяйства, сейчас в хозяйствах завершается обрезка плодовых деревьев. Выполнено уже более 90% работ. Всего этой весной планируется обрезать свыше 2,4 тыс. га садов. Это обеспечивает повышение урожайности дерева за счет удаления сухих и слабых веток, формирует и прореживает крону.

Отметим, что в Тамбовской области на сегодняшний день 8,4 тыс. га садов, из них 4,8 тыс. га — плодоносящие. В 2019 году было заложено около 500 га садов, в основном интенсивного типа.

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