Тамбов, , 17:50 — REGNUM В Тамбовской области до конца 2020 года в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» к интернету планируют подключить ещё 117 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

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На Тамбовщине в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» проводится масштабная работа по подключению к высокоскоростному интернету сельских ФАПов, что позволит значительно повысить качество и доступность медицинской помощи. Фельдшеры смогут вести в электронном виде медицинскую документацию, например, вносить информацию в карточку пациента, выписать рецепт или записать на прием к врачу-терапевту.

Если в прошлом году выход во всемирную паутину получили 37 ФАПов, то в планах на 2020 год подключить уже 117 фельдшерско-акушерских пунктов. В 2021 году интернет придет ещё в 81 ФАП.

В соответствии с государственным контрактом работы по подключению к сети интернет проводит ПАО «Мобильные ТелеСистемы». Их оплата происходит за чет средств федерального бюджета.

Кроме того, по информации управления здравоохранения, в 2020 году в соответствии с распоряжением правительства России к подвижной радиотелефонной сети с использованием инфраструктуры ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» ПАО «Ростелеком» планируется подключить еще 234 ФАПа. Таким образом, в 2021 все ФАПы в Тамбовской области будут подключены к интернету.