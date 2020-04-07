Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Петербургские предприниматели, желающие поработать в течение «нерабочего» апреля вопреки объявленным «каникулам», обрушили сайт, куда должны были подать заявку о продолжении деятельности.

«В связи с большим потоком обращений, страницы могут открываться дольше обычного. Если страница не загрузилась — нажмите однократно кнопку перезагрузить и дождитесь когда страница отобразится — повторно обновлять страницу не нужно!!» — говорится на странице портала Центра развития и поддержки предпринимательства при попытке входа в личный кабинет.

Попасть туда необходимо тем, кто хочет продолжать работу, так как Смольный потребовал от предпринимателей в разрешенных для деятельности отраслях передать властям список сотрудников, которые будут продолжать ездить на службу до 30 апреля, а не сидеть дома на самоизоляции из-за коронавируса.

Бизнесменам дали на подачу заявок время до 7 апреля включительно. В итоге днем вторника в личные кабинеты вообще было невозможно зайти — сайт выдавал ошибку.

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