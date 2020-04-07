Уфа, , 17:53 — REGNUM Защитные костюмы для врачей начнут изготавливать в Самарской области. Об этом 6 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, пробный экземпляр для испытаний был передан в больницу им. Середавина. Специалисты уже высказали свои замечания и пожелания к данному изделию. В настоящее время костюмы дорабатываются в соответствии с этими замечаниями. Сейчас готовятся для них лекала разных размеров.

Отмечается, что в Самарской области начали отгружать маски, которые отшивают предприятия региона. Маски поставляются волонтерам, сотрудникам областного ГУ МВД РФ, а также в транспортные компании. Список предприятий, которые изготавливают маски, опубликован на сайте областного правительства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что за минувшие сутки случаев COVID-19 на территории Самарской области не зарегистрировано. Всего в регионе зафиксировано 17 случаев COVID-19. Из них девять человек выписали из больниц по выздоровлению.