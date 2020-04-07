Москва, , 17:10 — REGNUM В ходе видеоконференции депутатов Госдумы от «Справедливой России» с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным были предложены системные меры поддержки экономики, направленные на перезапуск экономического механизма на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»).

«Нужны системные меры. Поэтому предложил рассмотреть возможность выделения трехлетних беспроцентных кредитов для предприятий, попавших в непростую ситуацию, независимо от отраслей экономики, но при этом имеющих осязаемые перспективы быстро восстановить и нарастить свою работу — для выплаты не только заработной платы, но и погашения кредитов, налогов и социальных платежей, естественно, через спецсчета в уполномоченных банках», — заявил Аксаков.

Тогда бюджеты, получив налоги и социальные платежи, будут иметь возможность оплачивать свои обязательства, банки, получив возврат кредитов, кредитовать экономику, а люди, получившие зарплату, предъявят дополнительный спрос на продукцию, то есть будут тем самым стимулировать рост производства, рассуждает он.

Кроме того, Аксаков предложил расширить перечень предприятий малого и среднего бизнеса, подпадающих под поддержку государства, поскольку сейчас предприятия практически всех отраслей испытывают проблемы, а также расширить меры поддержки для МСП при оплате энергоресурсов, что должно позволить им легче пройти непростой период.

Всю неделю проходят встречи депутатов всех фракций с премьер-министром Михаилом Мишустиным в преддверии отчета правительства перед Госдумой.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство в течение двух дней представит Путину пакет антикризисных мер