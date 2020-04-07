Махачкала, , 17:08 — REGNUM Занятие сельским хозяйством должно стать спасением для жителей Дагестана, лишившихся работы из-за простоя предприятий и организаций на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Необходимо мобилизовать людей, в том числе молодежь, для производства продовольственной продукции, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM профессор, заслуженный экономист Дагестана Шамардан Мудуев.

Напомним, ранее в министерстве труда и социального развития республики сообщили, что по состоянию на 1 апреля 83 предприятия Дагестана заявили о предстоящих увольнениях более 2,7 тыс. работников. Кроме того, под риском лишиться работы находятся еще около 1,9 тыс. человек, многие из которых трудятся на крупных промышленных предприятиях региона.

Шамардан Мудуев отметил, что народы Дагестана исторически всегда занимались сельским хозяйством и самостоятельно обеспечивали себя питанием, что всегда спасало их от голода. Сельские жители и сейчас продолжают таким же образом обеспечивать себя. Кроме того, по словам экономиста, создание «подушки безопасности» и запасов, в том числе продовольственных, свойственно дагестанцам.

«Учитывая, что весна только начинается и [посевной] сезон наступил, необходимо организованно провести его. В этой ситуации было бы логичным задействовать дачи, приусадебные земли, взять в аренду участок для овощеводства, пойти в сельскохозяйственные предприятия. Не надо стесняться, надо видеть и знать, что наступают невеселые времена и нужно кормить себя и семью», — сказал Мудуев.

Профессор подчеркнул, что на работы в производственных отраслях необходимо мобилизовать молодежь республики. Причем ответственность за это, по его мнению, должны взять на себя не только региональные министерства, в том числе минтруд, минсельхозпрод, минэкономразвития и минмолодежи, но и, прежде всего, местные органы власти.

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