Москва, , 16:57 — REGNUM Правительство РФ в течение двух дней представит президенту РФ Владимиру Путину второй пакет мер, направленных на поддержку экономики на фоне коронавируса. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов по итогам встречи депутатов с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Депутаты фракции подготовили широкий перечень новых антикризисных предложений, список передан вице-премьеру.

«Председатель правительства подчеркнул, что ровно по тем же направлениям правительство сейчас готовит свой пакет предложений, который в течение двух дней представит президенту. И наши инициативы будут рассмотрены и учтены в рамках этой работы кабмина», — сказал Миронов.

Среди мер, предлагаемых депутатами, освобождение малых и средних предприятий от всех налогов и арендных платежей на срок от 6 до 12 месяцев. В сфере здравоохранения предлагается выплачивать не менее 200% средней зарплаты всем медработникам, занятым в борьбе с коронавирусом.

Также предлагается повысить максимальные суммы ипотечных и автокредитов, подпадающих под объявленные каникулы.

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