Нью-Йорк, США, , 16:53 — REGNUM Фондовый рынок США снова растет 7 апреля на фоне улучшения ситуации с эпидемией коронавируса в Нью-Йорке и ряде штатов.

На открытии Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 857,45 пункта (3,78%), до 23 537,44 пункта, индекс S&P 500 вырос на 74,97 пункта (2,81%), до 2738,65 пункта, индекс Nasdaq вырос на 216,75 пункта (2,74%), до 8129,99 пункта.

Немногим более недели назад на фоне резкого увеличения числа заболевших COVID-19 в США, индекс Dow Jones опускался ниже 20 000 пунктов.

Читайте также: Индексы Уолл-стрит зафиксировали крупный рост к концу торгов