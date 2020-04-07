Москва, , 16:48 — REGNUM Министерство финансов России с 8 апреля возобновит проведение регулярных аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На аукционе 8 апреля Минфин намерен разместить ОФЗ выпуска 25 084 с погашением в октябре 2023 года в объеме 20 млрд рублей и инфляционные ОФЗ выпуска 52 002 с погашением в феврале 2028 года на 10,77 млрд рублей.

Кроме этого, ведомство предложит ОФЗ выпуска 29 013 с погашением в сентябре 2030 года в объеме остатков, доступных для размещения.

Напомним, 10 марта Минфин объявил о приостановке аукционов по размещению ОФЗ до стабилизации рыночной ситуации во избежание избыточного давления на долговой рынок и с учётом наличия необходимых финансовых ресурсов для исполнения текущих бюджетных обязательств.

С начала 2020 года ведомство уже разместило государственные облигации на общую сумму 501,3 млрд рублей.