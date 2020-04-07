Нижний Новгород, , 16:44 — REGNUM Для проведения весенних полевых работ нижегородские аграрии заготовили более 25 тысяч. тонн минеральных удобрений, что составляет 80% от запланированного объема, — сообщил министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Николай Денисов.

Сейчас полевые работы ведутся в 32 районах региона, аграрии подкармливают минеральными удобрениями озимые культуры и многолетние травы, готовят почву под посев. На развитие предприятий АПК Нижегородской области в этом году планируется направить более 4 млрд рублей средств господдержки.

«Хозяйства, которые применяют минеральные удобрения в производстве, смогут получить субсидии в рамках погектарной поддержки в области растениеводства. В текущем году на эти цели планируется направить 480 млн рублей средств федерального и областного бюджетов», — добавил Николай Денисов.