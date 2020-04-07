Бишкек, , 16:43 — REGNUM Работающие в Киргизии банки не будут отменять или приостанавливать взимание процентов по кредитам, выданным гражданам. Об этом на брифинге заявил вице-премьер-министр Эркин Асрандиев, пишут киргизстанские СМИ.

По его словам, у государства нет денег на то, чтобы компенсировать им такую меру поддержки предпринимателей и рядовых киргизстанцев.

Высокопоставленный чиновник отметил, что за свой счет банки также не могут пойти на подобный шаг, поскольку они продолжают начислять и выплачивать проценты по вкладам и депозитам.

Читайте также: ¾ работавших граждан Киргизии лишились заработка из-за коронавируса