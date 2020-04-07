Тверь, , 16:21 — REGNUM Виды экономической деятельности, по которым разрешено работать до 30 апреля, утверждены на заседании правительства Тверской области 7 апреля. Заседание провёл губернатор Игорь Руденя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. На предприятия, которые вошли в перечень, не распространяется режим нерабочих дней.

Всего в перечень вошло более 60 видов экономической деятельности. В частности, в отрасли сельского хозяйства — выращивание однолетних и многолетних культур, животноводство и другие направления, разрешена лесозаготовка, добыча камня, песка и глины. Также разрешено производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, текстиля и одежды, полиграфии, мебели, нефтепродуктов, химических веществ, лекарств, металлургии, транспорта компьютеров и другого оборудования. Также в перечень включены обеспечение электроэнергией, газом и паром, водоснабжение и водоотведение, сбор и утилизация отходов, строительство, транспортировка и хранение, издательская и телекоммуникационная деятельность, сфера IT, государственное управление, социальное обеспечение.

Также на заседании правительства утверждён перечень220 системообразующих предприятий региона, которые также смогут продолжить работу. В число таких предприятий вошли ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ЗАО «Тверской экскаватор», ООО «Хитачи Констракшн Машинери Евразия Мануфэкчерин», ПАО «Электромеханика», ООО «Дмитрогорский мясоперерабатывающий завод», ООО «Паулиг Рус», ООО «Коралл». На компании сферы машиностроения и металлообработки, лёгкой, лесной и деревообрабатывающей, мебельной, медицинской, пищевой, полиграфической, стекольной, химической промышленности, производства стройматериалов, логистики, сельского хозяйства, туризма приходится около 40% регионального валового продукта. Таким образом, ключевые объекты экономики региона продолжат работу.

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта в Тверской области введен режим повышенной готовности. В регионе приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник. Школы перешли на дистанционное обучение, в детских садах организуются дежурные группы. Всем жителям и гостям Тверской области, особенно пожилым гражданам, рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте.