Бишкек, , 16:08 — REGNUM В столице Киргизии закрывают продовольственные рынки, попавшие в зону карантина после ее расширения. Сотрудники милиции выгоняют с них и продавцов, и покупателей, передает «Reporter.kg» сегодня, 7 апреля.

По словам коменданта города Бишкека Алмазбека Орозалиева, отныне столичным жителям запрещается ходить за покупками на все три крупнейших городских рынка — Ошский, Аламединский и Орто-Сайский.

Работавшие на этих рынках продавцы выразили мнение, что карантин по коронавирусу является только поводом, а на самом деле, «чиновники лоббируют интересы владельцев крупных торговых сетей, которым принадлежат все гипермаркеты Бишкека».

Отметим также, что киргизстанские аграрии и поставщики продовольствия жалуются на то, что им не позволяют завозить картофель из других регионов Киргизии, в частности, из Нарынской области — даже несмотря на заявления властей о том, что грузовикам с продовольствием не требуются пропуски для проезда через санитарные блокпосты.

«Перекупщики в столице задорого, за 35 — 40 сомов (31,5 — 36 рублей) за килограмм, пытаются распродать остатки картофеля — дефектного, посеченного сорной травой. А тем временем в Нарынской области качественный и недорогой картофель гниет на складах, фермеры вынуждены его продавать по 5 сомов (4,5 рубля)», — возмущаются они.

Читайте также: В Киргизии отменили спецпропуска для грузовиков с едой и лекарствами