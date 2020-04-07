Рига, , 15:55 — REGNUM Временная администрация Рижской думы на заседании 9 апреля планирует принять бюджет города на 2020 год. Об этом пишет во вторник, 7 апреля, портал Tvnet.lv.

Журналисты напоминают, что из-за политического кризиса в Рижской думе бюджет-2020 не был принят, хотя прошёл утверждение во всех муниципальных комиссиях.

В данный момент, Рига, согласно законодательству, ежемесячно финансируется в рамках 1/12 части бюджета 2019 года. Уже сейчас ясно, что внеочередные выборы в Рижскую думу, запланированные на 25 апреля 2020 года из-за продления режима ЧС до середины мая, не состоятся и будут перенесены на сентябрь.

Планируется, что бюджет города будет утверждён согласно подготовленным ранее документам. Ожидается, что расходная часть составит 1,063 млрд евро. Доходная — 940,26 млрд евро.