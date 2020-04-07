Вильнюс, , 15:53 — REGNUM Ассоциация переработчиков молочной продукции Литвы обратилась к властям с просьбой заморозить закупочные цены на молоко на мартовских показателях и ограничить импорт молочной продукции в страну из других стран ЕС, тем самым поддержав местного производителя. Руководитель литовского института свободного рынка Индре Гените-Пикчене считает такие признаки опасными, которые могут привести к торговым войнам внутри ЕС и даже обернуться для Литвы голодом. Об этом сегодня, 7 апреля, пишет литовское новостное агентство Elta.

«Еврокомиссия подчёркивала, что во время карантина ЕС обязано сохранить свободное передвижение товаров, так сохранив конкурентное преимущество всего пространства. Если мы начнём торговые войны с соседними странами, это станет очень негативным прецедентом. Мы можем дождаться ответных действий», — утверждает экономист.

Литовские молочные переработчики ежедневно закупают в местных хозяйствах 4 тыс. тонн молока. Ещё 1,5 тыс. тонн покупается в Латвии и Эстонии. Если Литва откажется от этой части, то Латвия и Эстония не смогут переработать такие объёмы самостоятельно. В Латвии производители уже обратились к местным властям с просьбой вмешаться в ситуацию и обратиться к правительству Литвы с предостережением не вводить ограничительные меры.

Гените-Пикчене утверждает, что соседние страны обязательно найдут ответ на действия Литвы, если запретительные меры действительно будут введены, а это повлечёт целую цепочку новых ограничений, которые ударят по самой Литве, нарушит поставки продовольственных продуктов, а как следствие — приведёт к голоду.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, экономика Литвы за одну неделю всеобщей изоляции теряет 0,5% годового ВВП, что составляет более 240 млн евро еженедельно. В настоящий момент идёт четвёртая неделя всеобщей самоизоляции, а власти обещают продлить карантин ещё до начала мая.