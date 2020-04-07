Москва, , 15:49 — REGNUM Российский рубль продолжает планомерное наступление на занятые в марте покупателями иностранной валюты уровни в условиях резкого пикирования цен на нефть, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«К середине торгового дня 7 апреля курс доллара опустился на 0,75% до 75,50 руб., курс евро — остается вблизи цены закрытия предыдущего дня на уровнях чуть выше 82,00 руб.

Укрепление национальной валюты можно связать с обсуждением готовящейся сделки по ограничению нефтедобычи в рамках ОПЕК+, а также в целом восстановлением аппетитов к риску на мировых финансовых рынках на фоне стабилизации числа инфицированных COVID-19 и активных мерах, предпринимаемых ведущими центральными банками и правительствами развитых стран.

Так, сегодня в прессе муссируется тема пакета стимулирующих мер в Японии объемом почти в $1 трлн, что вдвое превысит показатель 2009 года. Такой же объем может составить и очередной пакет стимулирующих мер в США — Конгресс начнет его обсуждение в двадцатых числах апреля.

Все это позволяет сдержанно реагировать на удручающие макроэкономические показатели, которые едва ли могли быть лучше в условиях повсеместного введения жестких карантинных мер.

В отношении сделки ОПЕК+ также усиливаются позитивные ожидания. Новыми участниками предстоящей 9 апреля встречи могут стать Аргентина, Бразилия, Норвегия, Колумбия, Египет, Индонезия, Тринидад и Тобаго, которые также могут взять на себя часть ограничений по добыче. США и Канада не будут участвовать в дискуссии, однако их вклад в общую балансировку рынка также не исключается.

Согласно WSJ, базовым сценарием выступает сокращение нефтедобычи в 10 млн барр./сутки. Из этих 10 млн 3 млн придутся на Саудовскую Аравию, по 1,5 млн — на Россию и страны Персидского залива, 2 млн баррелей должны будут распределить между собой США, Канада, Мексика и Бразилия.

Также можно допускать объявление о резком увеличении покупок в стратегический резерв США и Китаем, о чем может быть объявлено на саммите министров энергетики G20 на следующий день.

Помимо этого, не стоит забывать и влияние внутренних факторов. Банк России продолжает осуществлять операции по упреждающей продаже валюты в рамках реализации механизма бюджетного правила. 2 апреля для этого было продано валюты на 15,7 млрд руб.

Складывающийся новостной фон создает предпосылки для снижения курса доллара до 75,0 руб. и стабилизации курса евро вблизи 82,0 руб. (сдерживать снижение будет рост курса EUR/USD на Forex)», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль почувствовал себя увереннее