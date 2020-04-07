Симферополь, 7 апреля 2020, 16:06 — REGNUM Власти Крыма ожидают всплеск безработицы в республике после апреля. Об этом 7 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.
Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму режим самоизоляции населения в качестве мер противодействия распространению коронавирусной инфекции продлили до 30 апреля. В республике зарегистрировано 22 случая COVID-19, пять заболевших уже выписали из больницы, в обсерваторах находятся 22 человека.
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