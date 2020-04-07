Симферополь, , 16:06 — REGNUM Власти Крыма ожидают всплеск безработицы в республике после апреля. Об этом 7 апреля на заседании оперативного штаба по предотвращению распространения новой инфекции сообщила вице-премьер — министр труда и социальной защиты Крыма Елена Романовская.

«В среднем по республике насчитывается две вакансии на одного претендующего на работу, но есть дисбаланс этого показателя между городами и районами. Если в Симферополе на одного соискателя приходится 11 вакансий, то в сельских регионах на одного соискателя есть в среднем полвакансии. В качестве безработных у нас сейчас официально на учёте — 6130 человек. Ожидаем, конечно, всплеск безработицы после апреля месяца», — отметила министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Крыму режим самоизоляции населения в качестве мер противодействия распространению коронавирусной инфекции продлили до 30 апреля. В республике зарегистрировано 22 случая COVID-19, пять заболевших уже выписали из больницы, в обсерваторах находятся 22 человека.

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