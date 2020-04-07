Саратов, , 16:17 — REGNUM В Саратове сегодня, 7 апреля, начался ремонт тротуаров. Благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина, на реконструкцию пешеходной части дорог в бюджет города поступило 500 млн рублей. В Саратове масштабный ремонт рассчитывают провести за три года. Приведение тротуаров в порядок — первый этап большого проекта.

Как сообщили в городской мэрии, погода позволяет приступить к демонтажу бортового камня, снятию верхнего слоя асфальта. На этой неделе подготовительные работы начнут во всех районах города. Контролировать процесс будут сами жители в составе Общественных советов.

Также созданный специальный сайт позволит всем желающим оставить отзыв о ходе реализации проекта. На сайте поместят интерактивную карту с отмеченными участками, которые отремонтируют в этом году и информацию о подрядчиках, сроках работ и телефоны ответственных лиц.

ИА REGNUM напоминает, в 2020 году на национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Саратовской области планируется направить 6,21 млрд рублей, из них средства федерального бюджета — 1,61 млрд рублей и консолидированный бюджет Саратовской области — 4,6 млрд рублей. В рамках регионального проекта «Дорожная сеть» в 2020 году запланировано привести в нормативное состояние 103 объекта, общей протяженностью 329,6 км, в том числе по дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения — 38 объектов протяженностью 267,5 км дорог. Только на эти цели будет направлено 4,6 млрд рублей.