Москва, , 03:11 — REGNUM Коронавирус — это не обычный грипп, во всяком случае, по части влияния на мировые финансы. Что предстоит пережить миру и России в финансовом плане и как от этого всего защититься, рассказывает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Закрытое кафе Дарья Драй © ИА REGNUM

Аналитический центр Oxford Economics подсчитал, что потери от пандемии коронавируса по всему миру могут составить до 1,1 трлн долларов только за 2020 год. И некоторые считают этот прогноз излишне оптимистичным. Что касается России, то глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин оценил ближайший ущерб в объеме до 5% российского ВВП, — по его мнению, эту сумму еще нужно мысленно удвоить, так как экстренные меры потребуют дополнительных трат из резервов.

Развитие эпидемии в России и за рубежом не дает причин усомниться в словах экономических экспертов, но есть определенная сфера экономики, к которой в российских условиях стоило бы отнестись особо внимательно. Это сфера малого частного предпринимательства, в котором заняты до 70% трудоспособного российского населения. Прибыль от этих людей для госбюджета не так велика, как, например, от Газпрома, но пренебрегать такой частью населения совершенно недопустимо, в том числе и в плане стабильности государства. А ведь эти люди с наступлением коронавирусной эпохи попали в большую беду.

Читайте подробности в статье Александра Запольскиса «Какая и зачем сейчас необходима помощь малому бизнесу из-за эпидемии».