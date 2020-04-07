Москва, , 15:31 — REGNUM В настоящее время в России готовится второй пакет мер по преодолению последствий пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сегодня, 7 апреля, в ходе видеоконференции с руководством фракции «Справедливая Россия» в Государственной думе РФ заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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Премьер-министр уточнил, что эта работа ведётся правительством РФ в тесном контакте с президентом России. По словам Мишустина, предлагаемые российским правительством меры «охватывают широкий круг решений, включая вопросы поддержки населения и предпринимателей».

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Премьер-министр выразил надежду, что Госдума РФ будет работать с новыми законодательными инициативами «быстро и профессионально, потому что это ждут» граждане страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Мишустин пояснил, что часть предпринимаемых правительством мер из второго пакета коснётся межбюджетных отношений для поддержки региональных бюджетов. Так, на предоставление отсрочки по выплате и реструктуризацию бюджетных кредитов, а также на компенсацию потерь региональных бюджетов от снижения доходов в федеральном бюджете зарезервировано 171 млрд рублей. ещё 150 млрд рублей будет выделено на предоставление краткосрочных целевых кредитов и займов малому и среднему бизнесу на льготных условиях для выплаты заработной платы и других неотложных нужд.

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