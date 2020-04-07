Кострома, , 15:29 — REGNUM В Костромской области в список предприятий, которые смогут работать в период «антикоронавиурсных» мер, попали ювелирные производства и производитель меховых изделий — передает корреспондент ИА REGNUM.

В регионе приняли ряд мер для «обеспечения стабильного функционирования экономики». Так, 4 апреля губернатор Костромской области Сергей Ситников подписал распоряжение, определяющее перечень организаций, которые могут продолжить деятельность в условиях пандемии коронавируса. В их числе — организации и индивидуальные предприниматели, занимающиеся лесозаготовкой, строительством, оптовой торговлей, предоставлением юридических услуг, ремонтом дорог, производством лекарств, медицинских изделий, ремонтом обуви, телефонов, автомобилей и тому подобное. Вместе с тем, в области запретили работать развлекательным заведениям, салонам красоты, парикмахерским, общепиту за исключением обслуживания на вынос, приостановили деятельность часть объектов розничной торговли.

Всего в «реестр юридических лиц и ИП, деятельность которых не подлежит приостановлению в связи с введением режима повышенной готовности», опубликованном на сайте регионального департамента экономического развития включили 15 местных предприятий и организаций. В том числе, Галичский автокрановый завод, Судиславский завод сварочных материалов, «Автофильтр», «Костромской лён», «Костромской судомеханический завод», производителей мебели, инструментов и бытового оборудования.

Попасть в «разрешительный» реестр имеют возможность те организации, руководители которых смогли аргументированно объяснить необходимость продолжения работы сначала на муниципальном, а затем на региональном уровне. Итоговое решение принимает в департамент экономического развития на основе рекомендации главного санитарного врача области. Контролировать соблюдение мер безопасности на предприятиях будет Роспотребнадзор и муниципальные служащие.