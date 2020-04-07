Ханты-Мансийск, , 15:28 — REGNUM Авиакомпания «ЮТэйр» обозначила новый предполагаемый срок завершения реструктуризации долгов. Это будет первая половина 2020 года, сообщается в пояснении к бухгалтерскому отчёту за 2019 год, опубликованном на сате авиаперевозчика.

Общий долг «ЮТэйр» перед кредиторами составляет 75,8 млрд рублей. Авиакомпания неоднократно допускала дефолт в выплате процентов по кредитам. Условия реструктуризации будут учитывать возможности «ЮТэйр» по обслуживанию своего долга, говорится в пояснении к бухгалтерскому отчёту.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно российским стандартам бухгалтерского учёта «ЮТэйр» увеличила чистый убыток в 2019 года в 3,3 раза по сравнению с 2018 годом. Стоимость чистых активов ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по состоянию на 31 декабря 2019 года имеет отрицательную величину 29,9 млрд рублей.

Основными акционерами авиакомпании «ЮТэйр» являются компания «АК-инвест» (50,1%), созданная «Сургутнефтегазом», Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).

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