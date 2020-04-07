Москва, , 15:26 — REGNUM Рост количества банкротств граждан в России наблюдается давно, и последнее время лишь ускорился. Связано это с двумя основными факторами, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко, комментируя банкротство граждан.

«Во-первых, долговая нагрузка на значительную часть населения России стала слишком высокой — около 52% граждан тратят на обслуживание кредитов более половины своего дохода.

Более того, многие имеют по 3−4 действующих кредитных договора и более. И вынуждены брать новые займы не на фактическое потребление, а на погашение предыдущих.

Во-вторых, чрезмерно «лёгкое» отношение россиян к процедуре банкротства. Многими она расценивается как достаточно простой и быстрый вариант избавиться от долгов.

Более того, столбы и заборы, не говоря уже об интернет-ресурсах, пестрят объявлениями, где некие фирмы за определенную комиссию предлагают помочь организовать процедуру банкротства, обещая «быстро и недорого решить все проблемы».

Понятно, что граждане, в большинстве своем будучи неискушенными в финансовых деталях, легко ведутся на эту приманку. Сейчас, когда в результате пандемии, временной приостановки работы значительного количества предприятий, падения курса рубля, ожидаемого роста инфляции и неизбежного в этом свете падения реальных располагаемых доходов людей количество лиц, подающих заявления о банкротстве, определенно вырастет.

Что можно порекомендовать тем, кто оказался действительно в затруднительном положении? Попытаться договориться с банком о реструктуризации задолженности, предоставив соответствующие документы (о потере работы, снижении дохода, болезни или смерти близких, иные справки, свидетельствующие о том, что вы испытываете временные финансовые трудности)», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России выявлен рост числа банкротств граждан. В I квартале 2020 года суды признали банкротами 22,4 тыс. человек.

Читайте также: В России количество личных банкротств увеличилось на 70%