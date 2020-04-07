Москва, , 15:18 — REGNUM Представители США, Канады, Норвегии, Бразилии и Великобритании приглашены на онлайн-совещание ОПЕК по нефтяному рынку, запланированное на 9 апреля. Все 36 приглашённых стран перечислены в разосланном им уведомлении.

Ранее Bloomberg сообщало о том, что США и Канаду на совещание не пригласили. Однако в ОПЕК эту информацию опровергают.

«Неправда, они приглашены. Пока ждем от них подтверждения», — сказал ТАСС источник в ОПЕК.

В список приглашённых вошли страны — члены ОПЕК и страны, которые участвовали в соглашении ОПЕК+, а также страны — наблюдатели и страны, прежде не сотрудничавшие с ОПЕК. К последним относятся Канада, Аргентина, Бразилия, Колумбия, Египет, Индонезия, Норвегия, США, Великобритания, Тринидад и Тобаго. Участие американских, канадских и британских представителей пока не подтверждено.

Как сообщало ИА REGNUM, прежнее соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти прекратило действовать 31 марта. Россия и Саудовская Аравия не пришли к общему мнению об условиях дальнейшего соглашения, что привело к увеличению добычи и падению цен на нефть.

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