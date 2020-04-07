Ульяновск, , 15:21 — REGNUM Ульяновский автозавод возобновит сборку автомобилей 13 апреля 2020 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя автокомпании.

При этом на УАЗе отметили, что пока в производственном процессе будет задействовано не более четверти общей численности персонала.

«7 апреля УАЗ приступает к поэтапному запуску производства. Сборка автомобилей возобновится в следующий понедельник, 13 апреля», — сообщил источник агентства.

Он отметил, что инженерно-технический персонал и офисные работники будут работать удаленно.

На предприятии приоритетными задачами станут обеспечение безопасности работников и выполнение госзаказа на изготовление машин скорой медицинской помощи.

Для соблюдения мер безопасности в условиях распространения коронавируса на заводе закуплены медицинские маски и дезинфицирующие средства.

Ранее в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) заявили, что экономический кризис и пандемия коронавируса станут причиной массовых увольнений и закрытия до половины российских автосалонов.

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