Москва, , 15:17 — REGNUM Действия правительства России по определению порога для предоставления ипотечных каникул говорит о не самой лучшей проработке данного вопроса, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков, комментируя повышение порога для ипотечных каникул.

«Даже в текущем заявлении, замминистра финансов Алексея Моисеева, что 1,5 млн рублей был избран как некий уровень, который покрывает средний размер выдачи ипотеки в большинстве российских субъектов не совсем корректен.

Средний размер ипотеки в России по итогам февраля по большинству регионов колеблется от 2,5 до 2,7 миллиона рублей.

Учитывая, что ипотечные каникулы таковыми не являются после разъяснения ЦБ, а являются по факту краткосрочной реструктуризацией, можно констатировать, что монетарные власти действуют в интересах банковского сообщества.

Их цель — снизить дефолтность заемщиков и предупредить резкое снижение цен на недвижимость. Вероятнее всего, порог ипотечных каникул для Москвы и Санкт-Петербурга повышен после консультаций с банками и девелоперами», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минфин РФ рассматривает возможность повышения размера ипотечного займа для обращения граждан за кредитными каникулами в некоторых регионах.

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