Москва, , 15:13 — REGNUM За первые два месяца 2020 года Россия продала за рубеж золотые слитки на 854 млн долларов. Об этом свидетельствует статистика Федеральной таможенной службы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого да, экспорт драгметаллов вырос в семь раз.

Больше всего золота из России было вывезено в столицу Великобритании — крупнейший в мире центр торговли физическим слитками, пишет портала Finanz.ru. За январь-февраль 2020 года этот показатель составил 15,4 тонны на 775 млн долларов.

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Так, к активным продажам золота подключились госбанки, такие как ВБТ, Сбербанк, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Открытие». В сумме за январь-февраль финансовые организации продали 9 тонн золота из запасов, объём которых за прошлый год увеличился более чем в два раза —с 38 до 92 тонн.

Отмечается, что Россия отказывается от части золотого запаса в связи с изменениями политики Центробанка, который до этого копил драгметалл, превзойдя по его запасам Китай и почти догнав Францию. Однако на сегодня страна нуждается не в запасах золота, а в валюте.

Напомним, с 1 апреля Центробанк полностью прекратил скупку золота на рынке, дав добро на 100-процентный экспорт, чтобы обеспечить приток иностранной валюты в экономику.