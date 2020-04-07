Москва, 7 апреля 2020, 15:07 — REGNUM Эксперты, наставники и участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства — обсудили текущую обстановку в индустрии гостеприимства на онлайн-конференции «Мастера гостеприимства на карантине».
В ходе онлайн-конференции представители различных отраслей индустрии гостеприимства подробно обсудили антикризисные инициативы, которые могут быть реализованы в связи с текущей эпидемиологической обстановкой, а также дали прогнозы на будущее.
К первой части онлайн-конференции подключились представители гостиничного и ресторанного бизнеса, которые обсудили ситуацию в своей отрасли.
Эксперт также предложил 3 варианта антикризисных мер:
1. Организация работы с частными перевозчиками, доставка еды в Московскую область на дачи и коттеджные поселки.
2. Доставка востребованных полуфабрикатов из ресторанов в продовольственные магазины, в которых нет кулинарии.
3. Онлайн-гастрономические ужины — первый эксперимент от самого Леонида Гелибтермана состоится уже 8 апреля.
«Рынок быстро не восстановится, стабилизацию ситуации в индустрии гостеприимства мы прогнозируем к концу июля. Для внутреннего туризма это возможность, которую нельзя упустить. Те, кто отменил поездки заграницу — поедут по России», — отметил вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации Рестораторов и Отельеров Вадим Прасов.
Во второй части онлайн-конференции состоялась встреча с представителями турбизнеса и event-индустрии. Представители этих сфер поделились эмоциями и прогнозами на будущее.
В онлайн-конференции также приняли: генеральный директор Original Sokos Hotel Olympia Garden Дмитрий Мельников, основатель компании 3sport Михаил Громов, кинопродюсер Василий Соловьев, комментатор «Евроспорт» Всеволод Соловьев, исполнительный директор «Дизайн Досье» Кирилл Воскресенский, участники конкурса «Мастера гостеприимства»: экскурсовод Наталия Васильева, бизнесмен Юрий Пигулко и юрист Виктория Рашина.
Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ). Президент ОСИГ: Грант Бабасян.
Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.
Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 20 935 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.
Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.
Подробнее о конкурсе — на сайте проекта.
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».