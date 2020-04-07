Москва, , 15:07 — REGNUM Эксперты, наставники и участники конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» и Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства — обсудили текущую обстановку в индустрии гостеприимства на онлайн-конференции «Мастера гостеприимства на карантине».

В ходе онлайн-конференции представители различных отраслей индустрии гостеприимства подробно обсудили антикризисные инициативы, которые могут быть реализованы в связи с текущей эпидемиологической обстановкой, а также дали прогнозы на будущее.

К первой части онлайн-конференции подключились представители гостиничного и ресторанного бизнеса, которые обсудили ситуацию в своей отрасли.

«С точки зрения объема работы — моя загрузка очень большая. Необходимо заранее, уже сейчас, думать о выходе из сложившегося кризиса. В нынешней ситуации нужно находить те антикризисные решения, которые позволят зарабатывать здесь и сейчас», — рассказал вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России (ФРиО) по международным связям и гастрономическому туризму Леонид Гелибтерман.

Эксперт также предложил 3 варианта антикризисных мер:

1. Организация работы с частными перевозчиками, доставка еды в Московскую область на дачи и коттеджные поселки.

2. Доставка востребованных полуфабрикатов из ресторанов в продовольственные магазины, в которых нет кулинарии.

3. Онлайн-гастрономические ужины — первый эксперимент от самого Леонида Гелибтермана состоится уже 8 апреля.

«Однозначно легче с оптимизмом. Какой бы ни был кризис — это момент для выхода из зоны комфорта и некий внешний фактор, который подтолкнет всех нас к новым идеям и решениям. Онлайн-бары, доставка из загородных ресторанов, скидки, личные доставки от шеф-поваров, мастер-классы в онлайне — все эти решения сейчас могут быть востребованы в ресторанном бизнесе», — поделился президент РОО «Золотые Ключи Консьержей» Андрей Корыстов.

«Рынок быстро не восстановится, стабилизацию ситуации в индустрии гостеприимства мы прогнозируем к концу июля. Для внутреннего туризма это возможность, которую нельзя упустить. Те, кто отменил поездки заграницу — поедут по России», — отметил вице-президент по гостиничному бизнесу Федерации Рестораторов и Отельеров Вадим Прасов.

Во второй части онлайн-конференции состоялась встреча с представителями турбизнеса и event-индустрии. Представители этих сфер поделились эмоциями и прогнозами на будущее.

«Туроператорская и турагентская деятельность уже не будет прежней. Если ситуация наладится в мае — мы сможем оперативно восстановить прежние ресурсы. Конечно, в первую очередь, мы надеемся, что после карантина все туристы поедут по России, а не за рубеж, ведь многие страны уже закрыли свои границы до октября», — рассказала Генеральный директор Travel Business School Анна Гуринчук.

«Без сомнений ситуация с коронавирусом отрицательно отразилась на всей индустрии гостеприимства, но также мы понимаем, что тот потенциальный рывок, который мы можем сделать во время стабилизации ситуации, будет достаточно прогрессивным. Мы можем получить даже больше, чем могли бы получить до пандемии. Отчасти у нас есть карт-бланш, в будущем мы сможем показать Россию, показать наш регион в своем ключе», — рассказывает глава Госкомитета Башкирии по внешнеэкономическим связям Маргарита Болычева.

Генеральный директор компании Слетать.ру Андрей Вершинин рассказал о способах, с помощью которых он старается минимизировать затраты: «Мы понимаем, что ситуация изменится и выход из кризиса будет сложным, нужно понимать, что все мы станем «виднее» и необходимо будет держать планку. На данный момент мы занимаемся теми IT проектами, которыми занимались ранее, а также пытаемся делать другие проекты, не связанные с индустрией туризма. Конечно, нам приходится сокращать затраты, но по крайней мере, мы остаемся честными перед своими сотрудниками».

В онлайн-конференции также приняли: генеральный директор Original Sokos Hotel Olympia Garden Дмитрий Мельников, основатель компании 3sport Михаил Громов, кинопродюсер Василий Соловьев, комментатор «Евроспорт» Всеволод Соловьев, исполнительный директор «Дизайн Досье» Кирилл Воскресенский, участники конкурса «Мастера гостеприимства»: экскурсовод Наталия Васильева, бизнесмен Юрий Пигулко и юрист Виктория Рашина.

Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября. Цель проекта — раскрытие потенциала профессионалов, формирование новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получат поддержку и будут реализованы в регионах России. Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный союз индустрии гостеприимства (ОСИГ). Президент ОСИГ: Грант Бабасян.

Победителями станут 50 конкурсантов. Все они смогут участвовать в программе наставничества с лидерами индустрии и представителями органов государственной власти. 25 из них также получат сертификат на специальную образовательную программу в московской школе управления «Сколково». При этом все финалисты могут получить приглашения на стажировки в органы государственной власти, ведущие компании и организации.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проходит в несколько этапов: регистрация и отборочный этап, региональные полуфиналы и финал. На конкурс было принято 20 935 заявок. Отборочный этап (онлайн-тестирование) конкурса стартовал 17 января. В рамках него эксперты конкурса оценивали общие и профессиональные знания, интеллектуальные способности и управленческие компетенции.

Участники также смогут выиграть бизнес-курс английского языка от школы Skyeng, обучение в школе туризма Travel Business School, поддержку лучших проектов от российского сервиса путешествий №1 Туту.ру, 1 миллион рублей от компании METRO Cash&Carry, сертификаты на обучение от Академии Слетать.ру, участие в выездном туре от Coral Business School и многое другое.

Подробнее о конкурсе — на сайте проекта.

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».