Бишкек, , 15:05 — REGNUM На специальном «антикоронавирусном» счете министерства здравоохранения Киргизии накопилось уже 103 млн 946 тысяч сомов (93 млн 578 тысяч рублей). Об этом сообщает министерство финансов республики.

Эти деньги, которые киргизстанские власти обещают потратить на борьбу с коронавирусной инфекцией, пожертвовали минздраву местные бизнес-компании, государственные учреждения, частные организации, бизнесмены, политики и неравнодушные граждане.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что на территории Киргизии уже зафиксировано 228 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Четверо заразившихся киргизстанцев умерли в результате осложнений, вызванных вирусом COVID-19.